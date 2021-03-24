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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı

Son anda ezilmekten kurtuldu.. O anlar kameraya yansıdı

KAZA ANI VE ORHAN KARAÇELİK'İN KURTULMA ANI

Argo Trafik Kazası Bild Kamera Güvenlik Kamerası 

-KAZADAN CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ
-Orhan Karaçelik röportaj

( MUĞLA -ÖZEL) - Yük boşaltırken, canından oluyordu- Saniyelerle ölümden döndü MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kişi, meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Konacık Mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde ana yola çıkan bir otomobil ile Turgureis istikametinden Bodrum istikametine ana yolda ilerleyen başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ana yoldan çıkan otomobil yan yolda yük boşaltan bir kargo kamyonuna doğru savrulmaya başladı.
Dükkanlara doğru sürüklenen otomobil kamyonuna çarparak durabildi. O esnada yük boşaltan Orhan Karaçelik ise kazayı ucuz atlattı. Otomobilin üzerine doğru geldiğini gören Karaçelik saniyelerle otomobilin ile kamyonun arasında ezilmekten kurtuldu. 2 araçta maddi hasar oluşurken olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kargo şirketinde çalıştığını belirten 50 yaşındaki Orhan Karaçelik “Bir anda bir ses duydum, bir baktım araç üstüme doğru geliyor saniyelerle kamyon ile araç arasında kalmaktan kurtuldu. Hızlıca kendimi yolun kenarına attım” dedi.

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