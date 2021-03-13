- Sokaktan çıkan otomobilin caddedeki otomobile çarpma anı kamerada

-Kaza anı

-Kaza sonrası çekilen fotoğraflar



( KONYA ) KONYA



- Konya'da sokaktan caddeye hızını düşürmeden çıkan bir otomobil, bu sırada seyir halindeki başka bir otomobile hızla çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza, araç kamerası tarafından görüntülendi. Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Mesaj Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine seyir halinde olan İsmail O. idaresindeki 42 RY 875 plakalı otomobile, sokaktan hızla caddeye çıkan Mehmet G. idaresindeki 42 ACD 434 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 42 RY 875 plakalı otomobil savrularak yön değiştirirken, diğer araçta refüje çıkarak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaşanan kaza anı ise, arkadan gelen aracın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde caddede seyir halinde olan otomobile, sokaktan cadedye çıkarken yavaşlaması gerektiği halde hızını düşürmeyen otomobilin hızla gelip çarptığı yer alıyor. Kazaya sebebiyet veren Mehmet G.'nin kullandığı otomobilin kiralık olduğu öğrenildi. (AH-



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