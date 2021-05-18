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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada

Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada

Kavga anları cep telefonu

Kamera Güvenlik Kamerası Arbede Cep Telefonu 

-Olay anı güvenlik kamerası
-Şahısların sopalarla birbirine saldırması

( İSTANBUL - ÖZEL)- Tekme ve sopaların konuştuğu kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı- Husumetli olduğu şahsa önce kafa attı sonra arkadaşlarıyla birlikte saldırdı İSTANBUL

- Esenyurt’ta sokak üzerinde aynı saat içinde iki kez karşılaşan yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi. Sopaların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan iki yabancı uyruklu grup, bir saat içinde iki kez karşı karşıya geldi. Şahıslardan biri önce karşısındakine kafa attı. Ardından husumetli gruplar sokak ortasında kimseye aldırış etmeden birbirlerine girdi. Tekmelerin ve sopaların havada uçuştuğu kavgada 2 şahıs hafif şekilde yaralandı. Yaşanan arbede anları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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