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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sokak ortasında tartışan gruba ticari araçtan silahlı saldırı: 2 yaralı

Sokak ortasında tartışan gruba ticari araçtan silahlı saldırı: 2 yaralı

Saldırı sonrasında yaşanan anlar (Güvenlik kamerasından görüntü)

Ticari Taksi Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Ticari Araç Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Hastaneden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Saldırı sonrasında yaşananlar kamerada DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde sokak ortasında tartışan 3 kişi, ticari otomobilden kar maskeli iki kişi tarafından tarandı, olayda 2 kişi yaralandı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde 3 arkadaş, yol üzerinde tartışmaya başladı.
Tartışma birkaç dakika devam ederken, o sırada ticari bir taksi yanlarına yanaştı. Yüzleri kar maskeli oldukları belirtilen iki kişiden biri araçtan inerek gruba silahla ateş etmeye başladı.
Bir şarjör merminin kullanıldığı olayda, Murat D. ve Şaban Ç., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlardan yaralandı. Kurşun isabet etmeyen gruptan biri, yaralı arkadaşlarını yoldan geçen bir ticari taksiyi çevirerek yakında bulunan Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çapta inceleme başlattığı öğrenildi. (RK-MÇ-Y)
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