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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Sokak ortasında silahlı kavga kamerada... Arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Sokak ortasında silahlı kavga kamerada... Arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Güvenlik kamera görüntüleri

Silahlı Kavga Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Arazi Tartışması 

-Silahla vurulma anı
-Kavgadan görüntü
-Olay yerinden aktüel görüntü

( VAN ) VAN

- Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde silahlı kavgaya dönüşen arazi tartışmasında 1 kişi ağır yaralandı. Silahla yaralanan Ş.G. isimli şahıs, saldırganlar tarafından defalarca yumruklandığı gelirim dolu görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkez İpekyolu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Caddede karşılaşan ve öncesinde sözlü tartışmaya giren husumetliler, daha sonra tekme tokat kavga etti. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştığı sırada ismi öğrenilmeyen saldırganlardan biri tabancayla ateş etti. Silahla yaralanan Ş.G. (32) isimli şahıs yerde acı içinde kıvranırken, diğer saldırgan ise yaralıyı yumruklamaya devam etti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, saldırganların olay yerinden kaçtığı görüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunan yaralı Ş.G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralı şahsın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliği belirlenemeyen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. (YLM-
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