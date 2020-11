-anne-babanın kızı kucağına alıp otomobille hastaneye hareket etmeleri

-köpek

-hastaneden dönmeleri ve konuşmalar

-köpeğin barınak görevlisi tarafından götürülmesi

-kızın köpeğe araçta son kez bakması

-annenin açıklaması

-güvenlik kamerası



( ANTALYA -ÖZEL)-3,5 yaşındaki Almira, babasının iş yerinin önünde kabusu yaşadı-Sevdiği köpek biranda saldırdı, Almira yüzünden yaralandı ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3,5 yaşındaki çocuk işyerlerinin önünde sokak köpeğini severken neredeyse gözünden oluyordu. Sokak köpeğinin gözünün kenarından ısırdığı Elmira, anne ve babası tarafından hastaneye götürülerek aşı yaptırılırken korku dolu anlar yaşadı.Olayın meydana geldiği yerdeki vatandaşlar, köpeği ilk kez gördüklerini belirtirken, köpek barınak görevlileri tarafından barınağa götürüldü. Olay Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesi no: 14/2 adresi önünde meydana geldi. Anne ve babasına ait işyerinin önünde arkadaşlarıyla oynayan 3.5 yaşındaki Elmira Esma Coşkun, yanına gelen sokak köpeğini sevmek istedi. Minik Elmira, sokak köpeğinin bir anda dişlerini gözünün yan tarafına geçirmesiyle birlikte çığlık atmaya başladı.

Anne-babası ve olayın meydana geldiği yerde bulunan esnafların gelmesiyle minik Elmira, sokak köpeğinden uzaklaştırıldı. Yusuf ve Nesrin Hınıslı Coşkun, kızlarını kucaklayarak otomobilleriyle Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Kuduz aşısı yapılrı Köpek tarafından ısırılan Elmira Esma Coşkun’a Manavgat Devlet Hastanesinde pansuman ve köpeğin hasta olma ihtimaline karşı kuduz aşısı yapıldı. Tedavinin tamamlanmasının ardından olay yerine gelen Elmira’nın korkusu gözlerinden okunurken, olayı anlatmayı da ihmal etmedi. Köpeği sevmek isterken kendisini ısırdığını ve çok korktuğunu belirten Elmira, iğne sırasında da canının acıdığını söyledi.



Barınak görevlilerine teslim edildi Elmira Esma Coşkun’u ısıran sokak köpeği, Manavgat Belediyesi Köpek Barınağından gelen görevlilere teslim edildi. Kulağında küpe bulunmayan köpeği barınağa götürmek için araca koyan görevli, görünürde köpeğin herhangi bir hastalığının olmadığını, yine de veteriner hekimlerin kontrolünün ardından net bir cevap verilebileceğini söyledi.



Anne: " Endişeliyiz" Kızını kucağından indirmeyen Nesrin Hınıslı Coşkun, kızının her zamanki gibi işyerinin önünde oynadığı sırada olayın yaşandığını belirterek “Bir anda bağırınca koşup yanına geldik. Köpeği görünce çok korktum. Kızımı alıp hastaneye götürdük ve her ihtimale karşı aşı yaptırdık. Köpeğin durumunu öğrenmeden rahat etmemiz mümkün değil. İnşallah kuduz ve benzeri bir şey çıkmaz” dedi.





