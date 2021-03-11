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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sokak köpeğini pompalı tüfekle öldürdü

Sokak köpeğini pompalı tüfekle öldürdü

Bir köpeğin koşarak kaçması

Sokak Köpeği Köpek Kamera Güvenlik Kamerası Pompalı Tüfek 

-Vurulan köpeğin yaralı kaçması
-Başka bir köpeğe ateş edilmesi
-Farklı açıdan kaçan köpekler
-Öldürülen köpeğin görüntüleri

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle sokak köpeğini vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, "Beyaz" isimli sokak köpeği henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ateş edilen köpeklerin kaçmaya çalışması ve yaralı köpeğin çabası yer alıyor.Şahsın sokak köpeğini öldürdükten sonra dereye attığı ileri sürüldü.
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