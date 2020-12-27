Sokağa çıkma kısıtlamasında kavga ettiler

-3 kişinin polis aracına konması

-Kısıtlamada denetim yapan polisler

-Araç ve yaya denetimleri

-Mahalle aralarında denetimler



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta kavga eden 3 kişiye 900’er lira para cezası uygulandı KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 3 kişiye 900’er lira kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, kentin birçok noktasından gelen kısıtlama ihbarlarını değerlendirerek yoğun mesaisini sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş kenet merkezinde de sessizlik hakim olurken, vatandaşların kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı gözlemlendi. Kısıtlama sürecinde kent merkezinin yaklaşık 30 noktasında denetim yapan polis ekipleri, araçlarıyla trafiğe çıkan sürücülerin belgelerini sorguluyor. Çalışma izni olmayanlara cezai işlem uygulanırken, yaya olarak gezen vatandaşların da sokağa çıkma nedenleri sorgulanıyor. Polis ekipleri, kentin farklı bölgelerinden gelen ihbarları değerlendirirken, zorunlu nedenler haricinde kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara işlem yapılıyor. Dulkadiroğlu İlçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde 3 kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale ettikten sonra 3 kişiye 900’er lira cezai işlem uyguladı. 3 şüpheli şahıs daha sonra emniyete götürüldü.



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