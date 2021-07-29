Şoförün dikkati sayesinde yola fırlayan çocuk ölümden kıl payı kurtuldu

-Çocuğun çarpmadan kıl payı kurtulması görüntüsü

-Araç sürücüsünün aracı durdurarak çocuğun yanına gitmesi

-Güvenli kamerası

-Karayolu ve araçlar

-İş yeri sahibi Musa Baturalp röp

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA )- Topla oynayan çocuk ölümden kıl payı kurtuldu ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde karayolunda topla oynayan çocuk, yoldan hızla ilerleyen aracın altında kalmaktan şoförün dikkati sayesinde kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yürekleri ağza getiren olay, Siverek-Adıyaman karayolun Siverek çıkışında meydana geldi. Vakit geçirmek için karayolu kenarında topla oyun oynayan çocuk, karı tarafa geçti. Bir müddet yolun karşısında oynayan çocuk, karşıya geçmek için aniden karayoluna fırladı. O esnada Adıyaman tarafından hızlıca gelen hafif ticari araçla karşı karşıya geldi, araç sürücüsü aniden manevra yaparak, aracın direksiyonunu kırdı. Sürücünün dikkati sayesinde yola fırlayan çocuk kıl payı ölümden kurtuldu. Çocuğun yola fırlama anı ve sürücünün hafif manevra yaparak çocuğa çarpmaktan kurtulması saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gören iş yeri sahibi Musa Baturalp, ‘Sürücünün dikkati sayesinde çocuğun kurtulduğuna’ dikkat çekerek, şunları söyledi.



” Dün marketteyken bir çocuğun aniden yola fırladığını gördük, fırladığı sırada az kaldı ki araba çarpacaktı. Tam bir metre kalmıştı ki araba çarpacak sürücünün dikkati sayesinde de çocuk kendini kurtardı. Sürücü de çok dikkatliydi, anlık müdahale ederek kaza olmasını önledi. Siverek girişinde araçlar çok hız yapıyor, yerleşim alanıdır çocuklar oyun oynuyor, geziyor ondan dolayı sürücüler buralarda çok dikkatli olmalı. Sürücü daha sonra aracını durdurdu, araçta hanımı ve çocukları vardı. Onlarda çok korkmuştu, indi çocuğun yanına geldi biraz su verdik, oturttuk kendine geldi” dedi (MB-SD-

