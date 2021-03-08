Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Siverek’te otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

Siverek’te otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

racın yakılma anı

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Olayı gerçekleştiren kişi
-Aracın yanma ve müdahale anı

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansısı. Olay, ilçenin Ayvanat Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mahmut Talantemur’a ait Volkswagen markalı otomobil, ikamet ettiği sitenin bahçesinde park halindeyken kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı. Otomobilinin yandığını gören Talantemur, bahçede ki su hortumuyla yangına müdahale etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yanan otomobil söndürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, aracın kundaklandığını tespit ederken, aracın kundaklanma anı sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis aracı yakan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. (MB-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı