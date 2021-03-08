Siverek’te otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

-Olayı gerçekleştiren kişi

-Aracın yanma ve müdahale anı



( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansısı. Olay, ilçenin Ayvanat Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mahmut Talantemur’a ait Volkswagen markalı otomobil, ikamet ettiği sitenin bahçesinde park halindeyken kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı. Otomobilinin yandığını gören Talantemur, bahçede ki su hortumuyla yangına müdahale etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yanan otomobil söndürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, aracın kundaklandığını tespit ederken, aracın kundaklanma anı sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis aracı yakan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. (MB-SD-



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