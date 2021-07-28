Siverek’te hırsızlık anı güvenlik kamerasında



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir manavda gerçekleştirilen hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık sabah saatlerinde Siverek-Viranşehir karayolu üzerinde bulunan Ramazan Kurt’a ait manavda gerçekleşti. 4 kişinin karıştığı tespit edilen hırsızlık olayı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sabaha karşı manava giren iki kişinin, para kasasından bir miktar parayı aldıkları net bir şekilde görülürken, hırsızların yoldan geçen araç ve vatandaşlardan tedirgin olduğu ve zaman zaman çökerek gizlendikleri görülüyor.

