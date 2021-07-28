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Siverek’te hırsızlık anı güvenlik kamerasında
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Siverek’te hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Siverek’te hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Hırsızlık anları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Kamera Güvenlik Kamerası Para Kasası Hırsız 


- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir manavda gerçekleştirilen hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık sabah saatlerinde Siverek-Viranşehir karayolu üzerinde bulunan Ramazan Kurt’a ait manavda gerçekleşti. 4 kişinin karıştığı tespit edilen hırsızlık olayı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sabaha karşı manava giren iki kişinin, para kasasından bir miktar parayı aldıkları net bir şekilde görülürken, hırsızların yoldan geçen araç ve vatandaşlardan tedirgin olduğu ve zaman zaman çökerek gizlendikleri görülüyor.
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