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Siverek’te fırtına içecek dolabını devirdi...O anlar kamerada
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Siverek’te fırtına içecek dolabını devirdi...O anlar kamerada

Siverek’te fırtına içecek dolabını devirdi...O anlar kamerada

Rüzgârın dolapları devirdiği an

Market Kamera Güvenlik Kamerası 

-Güvenlik kamerası
-Devrilen dolaplar
-Market önü
-İşletmeci Şiar Tüysüz röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğle saatlerinden sonra meydana gelen kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğle saatlerinden sonra aniden çıkan fırtına ve rüzgâr ilçe sakinlerine zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan bir marketin soğuk içecekler dolabını devirdi, dolap içerisinde bulunan çok sayıda içecek kullanılamaz hale geldi. Fırtınanın dolapları devirme anı marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Market İşletmecisi Şiar Tüysüz, yaptığı açıklamada,” Bugün Siverek’te büyük bir fırtına çıktı, bizimde soğuk içecekler dolaplarımızı devirdi, içinde bulunan soğuk içecekler hepsi kırıldı, yaklaşık 2 bin Lira zararımız var” dedi.

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