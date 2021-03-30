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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Sivas’ta yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi

Sivas’ta yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi

Vali Ayhan'ın açıklaması

Belediye Başkanı Farkındalık Öğrenciler Yaya Geçidi Basın Mensupları 

-yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekilmesi
-etkinlikten detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” sloganıyla yaya geçidine kırmızı çizgi çektiler SİVAS

- Sivas’ta Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” sloganıyla yaya geçidine kırmızı çizgi çektiler. İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında Sivas kent meydanında etkinlik düzenledi.
Etkinlik kapsamında kent meydanında bulunan yaya geçitlerinin ortasındaki şeritler kırmızıya boyandı. Etkinliğe, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü öğrenciler katıldı.
Etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, “ Bu gün 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' programı için bir araya geldik. Çocuklarımızla, il protokolümüzle kırmızı çizgimizi çizdik. Nedir, bu kırmızı çizgi. 2019 yılında yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmişti. Mottomuzsa öncelik hayatın, öncelik yayanın olmuştu. Yani bir trafik kültürünü oluşması. Yayalarımızın daha güvenli, sağlıklı ve herhangi bir can, mal kaybına sebebiyet vermeden bir bilincin oluşması konusunda 2019 yılında İçişleri Bakanlığımız tarafından güzel bir eğitim programı yapıldı. O günden bu güne kadar da yayaya çarpmasından kaynaklı hiçbir ölüm vakası da olmadı. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Trafik kültürü bir eğitim meselesi. modern bir toplumun en önemli kazanımlarından birisidir. İlimizde de bu 2 yıllık farkındalık eğitimlerini ciddi bir karşılık bulduğunu söyleyebilirim. Bizde Sivas’ta meydanda belediye başkanımızla birlikte kırmızı çizgimizi çizdik. Yaya güvenliğini ön plana alıyoruz. Yayalarımızın daha sağlıklı bir ulaşım sağlamasını sağlıyoruz” dedi.

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