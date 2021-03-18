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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
SİVAS - Lokantalarda müşterilere üzüm hoşafı ikram edildi

SİVAS - Lokantalarda müşterilere üzüm hoşafı ikram edildi

- Hoşaf ikramı - Lokantacılar Odası Başkanı Nazım Yiğit'in açıklaması - Müşteriler ile röportajSİVAS (AA) - Sivas 'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla lokantalarda müşterilere üzüm hoşafı ikram edildi.Vali Salih Ayhan ve il protokolü, kentteki bir kafeteryada şehit aileleriyle bir araya geldi.Burada protokole ve şehit ailelerine "Çanakkale menüsü" olarak bilinen üzüm hoşafı ikram edildi.Ayhan, Çanakkale ruhunu yaşamak ve yaşatmak için bugün şehit aileleriyle menüyü paylaştıklarını söyledi.

İldeki tüm lokantalarda da müşterilere gün boyu üzüm hoşafı ikramında bulunuldu.Lokantacılar Odası Başkanı Nazım Yiğit, iş yerlerine gelen müşterilere hiç sormadan üzüm hoşafı ikram ettiklerini, daha sonra sipariş aldıklarını belirterek, "İnsanlar şaşırıyor, şaşırmakta zorundalar. Çünkü bugün menümüz üzüm hoşafı." dedi.
Hoşaf ve ekmek ile Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığını dile getiren Yiğit, "Gerçekten gurur duymak lazım. İnsanların da biraz nefislerini körlemesi lazım." diye konuştu.

Şehit Akkale Şehit Aileleri 

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