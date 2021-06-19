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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Site bahçesinde bulunan kediyi defalarda havaya atarak yere düşürdü

Site bahçesinde bulunan kediyi defalarda havaya atarak yere düşürdü

Gencin kediyi ellerine alması detay

Sosyal Medya Kamera Güvenlik Kamerası Yavru Kedi 

-Gencin kediyi havaya atması detay
-Kedinin yere düşmesi detay
-Diğer detaylar

( ANTALYA ) -- Olay anları sitenin güvenlik kamerasında ANTALYA

- Antalya’da bir çocuk site bahçesinde bulunan kediyi defalarda havaya atarak yere düşürmesi vicdanları sızlattı. Yavru kedinin olay sonrasında ağır yaralandığı öğrenilirken, görüntüleri izleyenler duruma tepki gösterdi. Olay, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesinde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir gencin önce kediyi kucakladığı daha sonra ise havaya fırlattığı görülüyor. Kedi ise sert bir şekilde beton zemine çakıldı. Genç aynı hareketlerine birkaç kez daha tekrar etti. Sitede yaşayanların müdahale etmediği olayda, yavru kedinin ağır yaralandığı öğrenildi. Öte yandan görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi. (EG-
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