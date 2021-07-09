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Şişli'deki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Şişli'deki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'deki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerası görüntüleri

Ticari Taksi İşitme Engelli Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Duyma Engelli 

-Şahsın gelişi
-Şahsın iki aracın altında kalması
-Şahsın kamyonun altında kalması
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Elektrikli scooter kullanan duyma engelli şahsın çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiği kaza kamerada İSTANBUL

- Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde elektrikli scooter kullanan duyma engelli şahsın, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi Osmanbey mevkiinde meydana gelmiş, işitme engelli olduğu iddia edilen scooter sürücüsü Adem Demirkıran, seyir halindeyken ticari taksi ile çöp kamyonunun arasında kalarak dengesini kaybedip yere düşmüştü. Sürüklenen Demirkıran, çöp kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybederken, çöp kamyonu sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde scooter ile seyir halinde olan Demirkıran'ın ticari taksiyi geçtikten sonra çöp kamyonuyla başka bir kamyonetin arasında kaldığı ve çöp kamyonunun altında kaldığı görülüyor.
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