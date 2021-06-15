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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Şişli’de yabancı uyruklu şahsın bıçaklandığı kavga kamerada

Şişli’de yabancı uyruklu şahsın bıçaklandığı kavga kamerada

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Güvenlik Kamerası Kalaba Alabalık Arbede Sağlık Ekipleri 


- Şişli Mecidiyeköy’de iki grup arasında yaşanan kavgada yabancı uyruklu bir şahıs bıçaklanarak yaralandı. Yaşanan kavga kameralara saniye saniye yansıdı. Olay dün akşam saatlerinde Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde bulunan bir pizza dükkânı önünde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, cadde üzerinde yabancı uyruklu 3 kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmayı gören pizzacıda çalışanlarda olaya dahil oldu. Afrika kökenli olduğu öğrenilen 3 şahıs ile pizzacıda çalışanlar arasında arbede çıktı. Yaşanan kavgada yabancı uyruklu şahıslardan biri bıçaklandı. Yaralanan şahsın yaralandığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Yaşanan kavgada pizzacıdan çıkan şahsın elindeki bıçak ile zenci adama saldırmak istediği görülüyor. Elindeki bıçağı defalarca savuran şahsın çevredeki vatandaşlar tarafından engelleniyor. Şahsın kalabalık ile birlikte kamyonetin önünde tartışmaya devam ettiği de görülüyor. Bu sırada yabancı uyruklu şahıs bıçaklanıyor.
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