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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şişli’de lastik deposunda yaşanan patlamam anı kamerada

Şişli’de lastik deposunda yaşanan patlamam anı kamerada

İtfaiyenin gelişi

Çatı Katı Fabrika Kamera Güvenlik Kamerası Patlama Anı 

-Parçaların düşmesi ve itfaiye erlerinin kaçması
-Bir adamın aracını bırakıp kaçması
-Gündüz görüntüsü
-Arşiv

( İSTANBUL )- İtfaiye erleri düşen lastik parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu İSTANBUL

- Şişli'de gece saatlerinde 5 katlı lastik deposunun çatı katında çıkan yangın sırasında yaşanan patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, itfaiye erlerinin düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldukları görüldü.
Gündüz çekilen görüntülerde ise, patlamanın şiddeti gözler önüne serildi. Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Ersan Sokak'ta gece saatlerinde 5 katlı bir lastik fabrikasının en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştı. Sokak içerisinde bulunan araçların üzerine depodan düşen lastikler nedeniyle çok sayıda araçta hasar meydana gelmişti. Gündüz çekilen görüntülerde, ortalığın savaş alanına döndüğü görülüyor. Patlamanın şiddeti gözler önüne serilirken, yangın sırasında meydana gelen patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, itfaiye erlerinin düşen parçalardan son anda kurtulduğu ve bir kişinin aracını bırakıp kaçtığı görülüyor. (ZA-
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