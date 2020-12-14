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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Şişli’de kız arkadaşını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi

Şişli’de kız arkadaşını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk

Genç Kız Kız Arkadaş Adli Kontrol Polis Merkezi Güvenlik Kamerası 

--ARŞİV-

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı feci şekilde darp eden zanlı yeninden adliyeye sevk edildi. Olayın ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı M.H.B. tehditlerine devam ettiği gerekçesiyle 2'nci kez gözaltına alınmıştı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı, hakkında ek gözaltı verilmesiyle geceyi emniyette geçirmişti. Şişli’de Tuğba Erçakar, ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından 9 Aralık günü, kız arkadaşı C.A'nın evindeyken darp edilmişti. Kendini korumaya çalışan genç kız, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklanmıştı. Olay evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. Olayı gerçekleştiren M.H.B'nin, gözaltına alınarak çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan zanlının tehditlerine devam etmesi üzerine Erçakar, M.H.B.'den tekrar şikayetçi olmuştu. Yeniden adliyeye sevk edildi Bunun üzerine 2'nci kez gözaltına alınan şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından gözaltı süresi uzatılan zanlı Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştü. Geceyi polis merkezinde geçiren zanlı sabah saatlerinde yeninden adliyeye sevk edildi. (DCC-
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