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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şişli’de kayan aracın refüje çarpması kamerada

Şişli’de kayan aracın refüje çarpması kamerada

-Güvenlik kamerası-

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Kar Yağışı Trol 

-Kaza anı
--Aktüel kamera-
-Yokuştan inen araçlar
-Vatandaşlar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Vatandaşlar beyaza bürünen yollarda yürümekte güçlük çekti İSTANBUL

- Şişli’de yoğun kar yağışı sonrası yokuş aşağıya inmek isteyen sürücünün kontrolündeki otomobil kayarak refüje çarptı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı.
Aniden bastıran kar yağışı kenti olumsuz etkilerken vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Şişli Mahmutağa Yokuşu’nda bir otomobil sürücüsü, kar yağışı sonrası yokuş aşağıya ineceği esnada kontrolü kaybetti. Kayan araç yokuşun başındaki refüjdeki tabelaya çarparak durabildi. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan yokuştan inmek isteyen sürücüler ve vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yavaş şekilde inen sürücüler kaza yapmadan yokuşu bitirebilirsin.
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