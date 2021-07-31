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Şişli'de kadın yankesicinin yakalanma anı kamerada
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şişli'de kadın yankesicinin yakalanma anı kamerada

Şişli'de kadın yankesicinin yakalanma anı kamerada

Güvenlik kameraları

Güvenlik Kamerası Bebek Arabası Hırsız Cüzdan Polis Ekipleri 

-Çıkış

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Şişli'de trafik ışıklarında bekleyen kadının etrafını saran üç yankesici kadın, Tunus uyruklu kadının çantasından cüzdanı alıp kaçmaya çalıştı. Tunuslu kadının, olayı fark ederek kadının peşinden gitmesi ve polis ekiplerinin kadın şahsı yakaladığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 29 Temmuz’da Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Şişli’de trafik ışıklarında bebek arabasıyla bekleyen Tunus uyruklu M.H. isimli kadının etrafını saran üç yankesici kadından ikisi kadını oyalamaya çalıştı. G.D isimli kadın şahıs ise karşıya geçmek için bebek arabasıyla bekleyen kadının çantasından cüzdanını aldı. Kadın durumu fark edince şahıs kaçmaya başladı.
Tunuslu kadın, şahsı yakalamak için yönelirken Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri kadını yakaladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 kadının Tunuslu kadının çevresini sarması ve ekiplerin kaçan kadını yakaladığı anlar görülüyor. Tunus uyruklu M.H.’nin de şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin G.D. isimli kadın şahsa yönelik yaptığı POLNET sorgulamasında, Küçükköy Şehit Tevfik Arslan Caddesinde açıktan hırsızlık, Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün'de açıktan hırsızlık ve Şişli'de yankesicilik suçlarından arandığı anlaşıldı. Olayın ardından G.D. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilirken, diğer firari kadınların yakalanması için çalışma başlatıldı. (HK-
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