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30 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şişirdiği traktör lastiği bir anda patladı...Patlamanın etkisi ile böyle savruldu

Şişirdiği traktör lastiği bir anda patladı...Patlamanın etkisi ile böyle savruldu

Güvenlik kamerasına yansıyan lastiğin patlama anı

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Kamera Güvenlik Kamerası Patlama Anı Lastik Tamircisi 


- Erzincan’da bir oto lastik tamircisinde şişirilen traktör lastiği büyük bir gürültüyle patladı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o onlarda; patlamayla ortaya çıkan basınç ve savrulan lastik, bir kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Erzincan eski Sanayi Sitesinde bulunan bir lastikçide tamir edilen traktör lastiğinin hava basıncı tamamlanmak istedi. Traktör lastiğine kompresör ile hava basılmaya başlandı. Bu sırada hava basıncı fazla gelince lastik bir anda patladı. Patlama ile birlikte yere savrulan tamirci, kısa bir süre şok yaşadı. Çıkan basınç ve savrulan lastik, lastik tamircisinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.
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