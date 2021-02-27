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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sinsice yaklaşıp telefonu böyle çaldı

Sinsice yaklaşıp telefonu böyle çaldı

Hırsızlık anları

( İSTANBUL )- Milletin cebinden telefon çalan hırsız tutuklandı İSTANBUL

Market Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 


- Şişli’de bir kozmetik dükkanında ve markette vatandaşlara sinsice yaklaşarak cep telefonlarını çalan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, 11 Şubat günü Şişli bulunan bir kozmetik dükkanı ve markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kozmetik dükkanına müşteri gibi gelen hırsız S.K., ürünleri inceleyen bir kadının cebinden el çabukluğuyla telefonu çalarak işyerinden çıktı. Daha sonra markete giren hırsız burada da reyonlara bakan kadının arkasından sinsice yaklaşarak cebindeki telefonu çalıp kayıplara karıştı. Gelen ihbar üzerine hareket geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için işyerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi Yapılan incelemelerde hırsızın yaşı küçük S.K. olduğunu belirleyen ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Hırsız ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde 20 Şubat günü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen S.K., ‘Açıktan hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı kamerada Hırsızın kozmetik dükkanında ve marketten hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın kozmetik dükkanına girişi ve ürünlere bakarken telefonu aldığı, ikinci görüntü de ise marketteki kadınlara yanaşarak cebinden telefonu alarak kaçtığı görülüyor.
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