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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sinop’ta trafikte yılbaşı yoğunluğu

Sinop’ta trafikte yılbaşı yoğunluğu

Araçların oluşturduğu uzun kuyruktan detaylar

Alışveriş Karya Yılbaşı Trafik Yoğunluğu 

-Sürücüler ve vatandaşlardan röportaj

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’a yılbaşı için yaşanan gelişler kent içi trafikle birleşince trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar şehre girebilmek için uzun süre bekledi. Sinop’ta özellikle yaz aylarında oluşan trafik yoğunluğu vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Şehrin tek giriş ve çıkış noktasına sahip olması nedeniyle araç yoğunluğu yaşanan dönemlerde trafik olumsuz etkileniyor. Yılbaşı öncesi de vatandaşlar trafik yoğunluğundan nasibini aldı. Birçok insan yılbaşında alışveriş için trafikteydi. Buna iş çıkışı saatleri ve akraba ziyaretleri için gelişler de eklendi. Şehir dışından gelen araçlar kent içi trafikle de birleşince Fatih Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi ve devamındaki Sakarya Caddesi’ne kadar uzanan uzun araç kuyruğu meydana geldi. Araçlar yaşanan yoğunluk nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Bazı sürücüler 20-30 dakikadır kuyrukta beklediklerini dile getirdi. (ÜK-MAY-
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