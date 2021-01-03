Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Sındırgı kurallara uydu, sokakları boş bıraktı

Sındırgı kurallara uydu, sokakları boş bıraktı

Sındırgı meydanlarından görüntüler

Sosyal Medya Yoğun Mesai Sağlık Çalışanları Sağlıkçı Sokak Hayvanları 

-Meydanda bulunan güvercinlerin polis tarafından yemlenmesi
-Görevlilerin sokak hayvanlarına yem vermesi
-Sındırgının drone tarafından gece ve gündüz görüntülenmesi
-Görevli polis, sağlıkçı ve vatandaşların çalışması

( BALIKESİR -DRONE) BALIKESİR

- Türkiye genelinde uygulanan 31 Aralık 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Sındırgı halkı kurallara uyarak sokakları boş bıraktı.Yılbaşı gecesi itibariyle yoğun mesai harcayan emniyet güçleri ise ilçe genelinde ana arterlerde uygulama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe kaymakamı Zafer Oktay, Emniyet Müdürü Tahir Demir’de denetleme çalışmalarını yakından takip ediyor. Emniyet güçleri haricinde sağlık çalışanları da yoğun mesaisine devam ediyor. Vatandaşların kısıtlama ve kurallara uyması ilçe genelinde etkisini vaka sayılarındaki yüzde 70 lik azalma ile gösteriyor.Kısıtlama kurallarına uymayanlara emniyet ekipleri tarafından ceza kesilirken, sokak hayvanları da sahipsiz kalmadı. İlçe merkezinde ve doğa da yaşayan hayvanlar için Sındırgı Belediyesi ekiplerince yem bırakıldı. Emniyet ekipleri de belirli aralıklarla ilçe merkezindeki sokak hayvanlarını yemsiz bırakmadı.Kısıtlama kurallarına uyan tüm vatandaşlara teşekkür eden Sındırgı Belediyesi de sosyal medya hesaplarından yayınladığı kliplerle vatandaşları evde kalmaya davet ediyor. Rutin dezenfekte ve temizlik çalışmaları da aralıksız devam ediyor.Sındırgı İlçe genelindeki boş sokaklar drone ile havadan da görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı