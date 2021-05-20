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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Silivri’deki kanlı doğum gününe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Silivri’deki kanlı doğum gününe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası

( İSTANBUL )- Doğum gününde gencin öldürüldüğü anlar kamerada İSTANBUL

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- Silivri sahilinde erken doğum günü kutlaması yapan gençler ile oradan geçen grup arasındaki bir kişinin hayatını kaybettiği kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.İstanbul’un Silivri ilçesindeki sahilde bir grup genç, arkadaşları Mertcan K’nin doğum gününü kutladığı sırada, oradan geçen bir grupla aralarında çıkan tartışma sonucu kavgaya tutuşmuştu. Kavgada bıçağını çeken Alican A., Mertcan K. ve kardeşi M.K.'yi (17) yaralamış ve olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Mertcan K. ise hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayı gerçekleştiren Alican A. olaydan kısa süre sonra yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan bıçaklı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdıkları anlar yer alıyor.
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