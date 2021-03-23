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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Silahlı soygun girişimi sonrası şahısların kaçma anı kamerada

Silahlı soygun girişimi sonrası şahısların kaçma anı kamerada

Şahısların kaçması

Soygun Girişimi Güvenlik Kamerası Silahlı Soygun Kaçış Polis Ekipleri 

-Yaralı adama yardım edilmesi
-Detay
-Olay yeri

( İSTANBUL )- Soygun sonrası zanlıların kaçma anı ve yaralı adam kamerada İSTANBUL

- Bahçelievler’de yaşanan silahlı soygun girişiminden sonra şahısların kaçtığı ve yaralı vatandaşa çevredeki vatandaşların yardım ettiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Bahçelievler İzzettin Çalışlar Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda silahlı soygun girişi yaşanmıştı. Soygun girişimi sırasında çıkan arbedede 2 vatandaş yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahısları arama çalışması başlatmıştı. Şahısların kaçış anı ve yaralı adamın görüntüsü saniye saniye güvenlik kamerasında yansıdı. Görüntülerde, şahısların kaçma anı ve yaralı adam görülüyor.
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