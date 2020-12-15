-Şüphelilerin ateş etmeleri

-Kaçışmaları

-Kovalamacalar

-Pompalı tüfekle ateş edilme anı



( TEKİRDAĞ ) Silahlı çatışma aksiyon filmlerini aratmadı... Yaşanan o anlar güvenlik kamerasında- Tekirdağ’da silahların ateşlendiği kavga kamerada TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında meydana gelen ve toplamda 9 kişinin gözaltına alındığı silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Silahların ateşlendiği koşuşturmaların yaşandığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. Çorlu’da iki grup arasında yaşanan ve silahların da ateşlendiği kavgayla ilgili olarak, 6’sı 18 yaşından küçük toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı. Çorlu ilçesi Rumeli Mahallesi mevkiinde Cumhuriyet Parkı yakınlarında silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri çevrede çok sayıda boş kovan ile karşılaşmış, olay yerini muhafaza altına alarak çevrede bulunan vatandaşların bilgisine başvuran polis kalabalık iki grubun bir birlerine ateş ettiklerini daha sonra bir grubun yaya olarak diğer grubun ise araçla olay yerinden ayrıldığı bilgisini edinmiş, şüphelilerin kaçış istikametlerine göre arama başlatan polis ekipleri ilk olarak yaya olarak kaçan şahıslarla temas sağlamış, dur ihtarına uymayan ve kaçmaya devam eden şüpheliler polislerce zor kullanılarak yakalanmıştı. Araçla kaçan şahısları da yakalayan polis ekipleri, 44 ayrı suç kaydı bulunan K.P. (17), 43 ayrı suç kaydı bulunan Z.B. (18) 3 ayrı suç kaydı bulunan İ.A. (21) ile olayın diğer tarafı 12 ayrı suç kaydı bulunan S.Y.K. (17), 22 adet suç kaydı olan A.J.T.(17), 20 adet suç kaydı bulunan H.C.(16), 12 adet suç kaydı bulunan S.Y.(27) ve olaya karıştıkları tespit edilen R.B.(17), Ö.L.(16) adlı şahısları gözaltına almıştı. 6’sı yaşı küçük toplam 9 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri şüpheli şahıslarla birlikte 5 tabanca, 1 pompalı tüfek 16 adet tabanca 6 adet de tüfek fişeği ele geçirmişti. Geçtiğimiz Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün yaşandığı kaydedilen ve görüntüleri ortaya çıkan olayda sokaklarda kimsenin bulunmaması olaydan masum vatandaşların zarar görmesini engellemişti. Herhangi bir yaralananın olmadığı ancak park halinde bulunan bir araçta maddi hasar meydana geldiği de tespit edilen olayla ilgili olarak adli mercilere sevk edilen kişilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SŞ-AŞ-Y)



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