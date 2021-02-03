Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Silahla döviz bürosunu soymaya çalışan şahıs tutuklandı

Silahla döviz bürosunu soymaya çalışan şahıs tutuklandı

-Şahısların adliyeye sevk edilmesi

Soygun Akalan Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Döviz Bürosu 

--Soygun anının güvenlik kamerası görüntüsü

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde elinde silahla girdiği döviz bürosunu soymaya çalışan şahıs tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi de serbest bırakıldı. 27 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Hacıömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan döviz bürosuna gelen şahıs, cebinden çıkardığı silahı kasadaki döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız’a doğrultarak paraları poşete koymasını söyledi.

Korkmaz, eline aldığı altın çekme makinesi ile soyguncunun üzerine yürüdü. Panikleyen şahıs koşarak döviz bürosundan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, döviz bürosuna giren şahsın E.O. olduğu belirlenirken, M.O. isimli şahsın da olayla ilgisinin olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından Yalavo’da düzenlenen operasyonda M.O. ve E.O. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise E.O.’nun olay sırasında kullandığı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O. serbest bırakılırken, E.O. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı