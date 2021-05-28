Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
- Siirtli genç gökyüzünde saz çalıp şarkı söyledi

- Siirtli genç gökyüzünde saz çalıp şarkı söyledi

Gencin Gökyüzünde saz çalarak şarkı söylemesinden görüntü

Yamaç Paraşütü Gökyüzü Paraşütle Atlayış Cep Telefonu Üniversite Öğrencisi 

-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Deyr mevkiinde üniversite öğrencisi Muhammed Can, paraşütle atlayış gerçekleştirip gökyüzünde saz çalarak şarkı söyledi.

Siirt’te üniversite öğrencisi Muhammed Can, ilginç bir etkinlik gerçekleştirdi. Hobi olarak saz çalıp türkü söyleyen Can, yamaç paraşütü pilotu Ulaş Aslan kontrolünde paraşüte bindi. Sazını da yanına alan Can, onlarca metre yükseklikte saz çalıp şarkı söyleyerek hayalini gerçeğe dönüştürdü. Can bu anlar cep telefonu kamerasına kaydetti.
(SD-YRT-
İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!
Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü YarışmasıUluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Yarışması
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Rayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman ŞehriRayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman Şehri
Duvardan Tarih ÇıktıDuvardan Tarih Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement