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Siirt’te otobüste bayılan kadın yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Siirt’te otobüste bayılan kadın yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada

Siirt’te otobüste bayılan kadın yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada

Baygınlık geçiren kadından görüntü,

Toplu Taşıma Belediye Otobüsü Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Otobüs Şoförü 

-Vatandaşların ve şoförün müdahalesinden görüntü,
-Şoförün kadını hastaneye ulaştırmasından görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te toplu taşıma hizmeti veren belediye otobüsünde baygınlık geçiren kadın yolcuyu kurtarmak için şoför ve vatandaşlar seferber oldu. Belediye otobüsünün tecrübeli şoförü Cengiz Çelik, güzergâh dışına çıkıp baygın vaziyetteki yolcuyu klakson çalarak, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Üniversite ile şehir merkezi hattında çalışan Siirt Belediyesi Halk Otobüsü şoförü Cengiz Çelik’in kullandığı 56 DA 905 plakalı halk otobüsünde bulunan kadın bir yolcu, aniden rahatsızlanarak, baygınlık geçirdi. Durumu fark eden yolcular otobüs şoförünü bilgilendirdi. Otobüs şoförü Çelik, baygınlık geçiren kadını güzergâhını değiştirerek Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. Baygınlık geçiren kadına ilk yardım ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, hastanede tedavi altına alındı. Şoförün bu davranışı vatandaşların takdirini kazandı. (SD-AKK-Y)
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