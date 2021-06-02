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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şiddetli rüzgarın yola savurduğu konteynere araç çarptı...Kaza anı kamerada

Şiddetli rüzgarın yola savurduğu konteynere araç çarptı...Kaza anı kamerada

-güvenlik kamerası-

Kamera Güvenlik Kamerası Çöp Konteyneri Şiddetli Rüzgar 

-rüzgarın konteyneri yola savurması ve aracın çarpması

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da trafikte seyir halinde olan otomobil şiddetli rüzgarın yola savurduğu çöp konteynerine çarptı.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent genelinde bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar akşam saatlerinde şiddetini iyice arttırdı. Yeşilyurt istikametinde gelen bir otomobil rüzgarın yola savurduğu çöp konteynerine çarparken, kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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