Şiddetli rüzgar dondurma dolabını böyle sürükledi

-Flamayı tutmaya çalışan şahıs

-Dondurma dolabının sürüklenmesi

-Şahısların dolabı tutmaya çalışması



( ANTALYA )- Ayakları kaya kaya dolabı tutmaya çalıştılar ANTALYA



- Antalya’da etkili olan şiddetli rüzgar, bir marketin önce reklam flamasını ardından da dondurma dolabını sürükledi. Market sahibinin ve içeride bulunan vatandaşların dondurma dolabını yakalamaya çalışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya’da etkili olan rüzgar, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi’nde bulunan bir marketin önünde bulunan reklam flamasını ardından da içi dolu olan dondurma dolabını sürükledi. Market sahibi ve içeride bulunan şahısların dolabı ve flamayı yakalamaya çalışmaları renkli görüntülere neden oldu. Ortaya çıkan renkli görüntüler, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. “Flamayı tutmaya koşarken arkasından dondurma dolabı sürüklendi” Rüzgarın etkisi ile flamanın uçtuğunu gören şahıs, koşarak flamayı yakalamaya çalıştı. Şahıs flama için koşarken arkasından dondurma dolabı sürüklendi. “Ayakları kaya kaya dolabı tutmaya çalıştılar Dolabında rüzgarın etkisi ile sürüklendiğini gören şahıslar, marketin içerisinden ayakları kaya kaya dolabı tutmaya çalıştılar. Bir şahıs kenardaki demirlere tutunarak ayakta kalmaya çalışırken, içeriden koşan şahıs da hızını alamayıp kayarak marketin dışına çıktı. 3 kişi dondurma dolabını rüzgarın etkisi ile sürüklenmekten son anda kurtardı.



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