Şiddetli rüzgar 1 tonluk çatıyı böyle uçurdu

-Uçan çatıdan görüntü

-Sallanan ağaçtan ve güvenlik kamerasından görüntü

-Nuri Tosun açıklaması

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- Çatının uçma anları güvenlik kamerasına yansıdı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da şiddetli rüzgarda bir binanın 1 tonluk çatısı yaklaşık 200 metre uçtu. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli ve yer yer fırtınanın saatte 50 ile 70 kilometre hızla esmesi beklendiği, fırtınadan ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunulmuştu. Uyarının ardından dün öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan bir binanın yaklaşık 1 tonluk çatısı, şiddetli fırtına nedeni ile 200 metre uçarak yere çakıldı. O anlar, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Site görevlisi Nuri Tosun, iki gündür şiddetli fırtınanın estiğini, çatının rüzgara dayanamayıp uçtuğunu söyledi.



Çatının 200 metre uçtuğunu belirten site görevlisi Tosun, "1 tonluk çatı 200 metre uçtu. Allah korusun bir çocuğa falan gelseydi kurtuluşu yoktu. Bir kadın yaklaşık bir dakika önce bölgeden geçmiş" dedi.





loading...