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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Siber dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Siber dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Şüphelilerin Datça Adliyesi'ne getirilişi

( MUĞLA ) MUĞLA

Adli Kontrol Kredi Kartı Kişisel Veri Dolandırıcılık Dolandırıcılık Operasyonu 


- Muğla merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Türkiye genelinde 25 bin kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalarak dolandıran ve gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında, bilişim ve banka sistemleri aracılığı ile nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçlarından projeli çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonrası Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Datça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Kayseri, Niğde, Bilecik olmak üzere, 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Türkiye genelinde 25 bin kişinin banka ve kredi kartı bilgilerini, oltalama (phishing) yöntemi ile yasa dışı ele geçirdikleri ve sattıkları, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişinin kişisel verilerini hukuka aykırı bir şekilde paylaştıkları ve bu yöntemlerle menfaat temin ettikleri tespit edilen şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Datça Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında suça sürüklenen çocukların da olduğu 18 şüpheliden 11’i adli makamlara sevk edilirken yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden Y.Ç.I, S.E., A.A.K, O.A., M.A ve E.N.D tutuklanırken, B.K. ve A.K. adli kontrol ile 3 kişi ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
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