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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Siber dolandırıcılar Adliyeye sevk edildi

Siber dolandırıcılar Adliyeye sevk edildi

şüpheliler araca binmesi

( MUĞLA )- Muğla merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen Siber Suçlar operasyonunda 25 bin kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan dolandırıcılık şebekesi, adli makamlara sevk edildi. MUĞLA

Kredi Kartı Kişisel Veri Dolandırıcılık Nitelik Phishing 


- Muğla merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Türkiye genelinde 25 bin kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalarak dolandıran ve gözaltına alınan suç şebekesi şüphelileri adli makamlara sevk edildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında, bilişim ve banka sistemleri aracılığı ile nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçlarından projeli çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonrası Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Datça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Kayseri, Niğde, Bilecik olmak üzere, 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Türkiye genelinde 25 bin kişinin banka ve kredi kartı bilgilerini, oltalama (phishing) yöntemi ile yasa dışı ele geçirdikleri ve sattıkları tespit edildi. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişinin kişisel verilerini hukuka aykırı bir şekilde paylaştıkları ve bu yöntemlerle menfaat temin ettikleri tespit edilen şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Datça Adliyesi'ne sevk edildiler. Aralarında suça sürüklenen çocukların da olduğu 18 şüpheliden 11’i adli makamlara sevk edilirken yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında; bilişim ve banka sistemleri aracılığı ile nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçlarından yargılanacaklar.
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