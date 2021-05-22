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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Seyyar arabalarını siper yapıp mazgal kapağı böyle çaldılar

Seyyar arabalarını siper yapıp mazgal kapağı böyle çaldılar

Güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Sigara Rögar Kapağı Hırsız 

-hırsızlık anları
-Olay yerinden görüntü
-Kapağı sökülmüş mazgaldan görüntü
-Esnaf röportajı

( KONYA ) KONYA

- Konya’da kimliği henüz belirlenemeyen iki şüphelinin üç tekerlekli seyyar arabalarını kendilerine siper yaparak mazgal kapağını çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni Sille Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli cadde üzerinde bulunan yaklaşık 10 mazgalın kapağını farklı zamanlarda sökerek götürdü. Mazgal kapaklarının söküldüğünü görenler güvenlik kamerasını inceledi. Kayıtlar incelendiğinde üç tekerlekli seyyar araba ile gelen iki kişinin kapakları sökerek götürdüğünü fark etti. Vatandaşların şikayeti üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, seyyar araba ile gelen 2 şüphelinin, dikkat çekmemek için arabaları ile mazgalın üzerini kapatarak altına girip kapağı sökmesi ve götürmesi yer alıyor. Esnaf Mehmet Orakçı, mazgal kapağının çalındığını belirterek, "Ben saat 12.30 civarında dükkanıma malzeme almaya geldiğimde fark ettim ve kayıtlara baktım. Seyyar araba ile gelmiş iki kişi. Kapağın yanına oturup sigara yakıyor gibi yaparak kapağı alıp arabanın altına atıyorlar. Daha sonra üst taraftaki rögar kapağının da çalındığının farkına vardık. Polis arkadaşlara görüntüleri verdik. Bunlar çoğaldı, bu çalıntı malzemeleri alanlar da var" dedi.

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