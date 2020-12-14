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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki sürücüye inek şoku

Seyir halindeki sürücüye inek şoku

İneğin otomobil ile çarpışma anından görüntü

( DENİZLİ ) kamerada- İnek ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı DENİZLİ

Kamera Güvenlik Kamerası Hayvan 


- Denizli’de seyir halindeki aracın önüne çıkan inek sürücüyü şaşkına çevirdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yolda ilerleyen otomobilin karşısına bir anda inek çıkıyor. Kendisine doğru gelen hayvana çarpmak istemeyen sürücü yavaşlayarak durmak istediği sırada üzerine doğru koşan inek ile çarpışıyor. Sürücünün manevra yapmaya çalışması ise boşa çıkıyor. Çarptıktan sonra hiçbir şey olmamışçasına geri dönüyor. Çevrede bulunan vatandaşlar ise başlangıçta ürkmelerine rağmen sıradan bir durum gibi karşılamaları ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, araçta ufak çaplı hasar meydana gelirken, ineğin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (FP-MB-Y)
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