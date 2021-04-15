Seyfe Gölüne son yağışlar can suyu oldu, gölde su seviyesi arttı

-göl detayları

-belediye başkanı açıklama



( KIRŞEHİR )- Mucur İlçe Belediyesi, yazın oluşabilecek su sorununa karşı bölgeye takviye yapacak KIRŞEHİR



- Mevsimsel yağışların etkili olduğu Seyfe Gölü Kuş Cennetinde su seviyesi yükseldi. Seyfe Gölü, 187 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Gölün suyla dolmasının ardından bölgede kuş çeşitliliğinin yaşanması bekleniyor. Mucur ilçesi sınırlarında yer alan Seyfe Gölü ile ilgili açıklamada bulunan ilçe belediye başkanı Atılgan Yılmaz, bölgede DSİ ile sondaj yapıldığını ve artezyen yapıldığını ve su alımının iyi olduğunu söyledi.



Mucur ilçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, “En kısa zamanda Mucur Belediyesi olarak Seyfe Gölünden almış olduğumuz suyu keseceğiz ve sonrasında Seyfe Gölünde bulunan kuyu ve depolarımızın tamamını Seyfe Gölü Yaşatma Derneği yada Valilik aracılığıyla ilgili kuruluşa hibe edeceğiz” dedi.

Son yağışların da göl üzerinde etkili olduğunu anlatan Yılmaz, “Yağışlarla birlikte gölde ciddi oranda su yükselmesi oldu. İnşallah bu durumun devamı gelir. Yaz dönemlerinde meydana gelecek sorun karşısında da belediyemiz su basarak kuş cennetini bölge için en iyi değerlendireceğiz” diye konuştu.





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