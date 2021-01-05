Seydikemer’deki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

-- kaza yapan araçlardan görüntüler

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Veli Y. idaresindeki 48 AEU 214 plakalı otomobil, Uğurlu Mahallesi Beşkavak Kavşağı'nda Abdullah D. yönetimindeki 48 H 4595 plaka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçtaki Abdullah D. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Abdullah D., sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan hafif ticari aracın sol arka kısmına çarptığı ve aracın devrildiği görülüyor. (MY-OD-Y)



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