Servis minibüslerinin kazası güvenlik kamerasında

--Görgü şahitleri

--Kaza yeri



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'nrın Sincan ilçesinde iki servis minibüsünün yaptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Sincan Plevne Mahallesi Bosna Caddesi- Pazar Caddesi kavşağında sabah saatlerinde iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. Mahalle sakinleri aynı noktada sürekli kaza olmasından yakınarak önlem alınmasını istedi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. (GE-BC -



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