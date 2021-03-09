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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Servis minibüslerinin kazası güvenlik kamerasında

Servis minibüslerinin kazası güvenlik kamerasında

- Güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Şahit 

--Görgü şahitleri
--Kaza yeri

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nrın Sincan ilçesinde iki servis minibüsünün yaptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Sincan Plevne Mahallesi Bosna Caddesi- Pazar Caddesi kavşağında sabah saatlerinde iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. Mahalle sakinleri aynı noktada sürekli kaza olmasından yakınarak önlem alınmasını istedi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. (GE-BC -
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