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Selde mahsur kalan 100 yaşındaki nine iş makinesiyle işte böyle kurtarıldı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Selde mahsur kalan 100 yaşındaki nine iş makinesiyle işte böyle kurtarıldı

Selde mahsur kalan 100 yaşındaki nine iş makinesiyle işte böyle kurtarıldı

Yaşanan sel görüntüler

Yaşlı Kadın İş Makinesi Belediye Başkanı Sağanak Yağış Sağanak 

-100 yaşındaki ninenin işmakinesine getirilişi (Akyazı belediye başkanı bilal soykan tarafından)
-Detaylar

( SAKARYA )- Belediye Başkanı Soykan, 100 yaşındaki nineyi iş makinesine taşıdı SAKARYA

- Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Akyazı ilçesinde oluşan selde mahsur kalan 100 yaşındaki vatandaş, iş makinesiyle belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra yer yer sel felaketlerine de sebep oluyor. Bu doğrultuda Akyazı ilçesi Dokurcun Beyciler Mahallesinde selde mahsur kalan 100 yaşındaki Ayşe Kılıç isimli vatandaş, iş makineleriyle kurtarıldı. Kurtarılma çalışmalarına yardım eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise yaşlı kadını kucağında taşıdı. (OK-
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