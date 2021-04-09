Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Şehit polisin çocukları ‘Polis Günü’nde babalarını polis üniforması ile ziyaret etti

Şehit polisin çocukları ‘Polis Günü’nde babalarını polis üniforması ile ziyaret etti

-Kur'an- Kerim okunmasından detay

Polis Memuru Çevik Kuvvet Bombalı Saldırı Şehit Aileleri Şehit Polis 

--İl Emniyet Müdürünün aileleri ile sohbet etmesinden detay
--Şehit Polis Ramazan Kırboğa'nın çocuklarından detaylar
--Mehmet Ali Kırboğa röportaj
--Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de 10 Nisan Polis Günü nedeni ile Polis Şehitliğinde anma programı düzenlendi.
Programda 2016 yılında İstanbul’da şehit olan polis memuru Ramazan Kırboğa’nın 2 çocuğu, polis üniforması giyerek babalarının kabrini ziyaret etti. Düzenlenen anma programına İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, polis memurları ve şehit polislerin aileleri katıldı.
İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şehit aileleri ile sohbet etti. 2016 yılında İstanbul Vezneciler’de teröristler tarafından çevik kuvvet ekibine yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Ramazan Kırboğa’nın çocukları da polis üniforması ile kabri başına geldi. Şehit Ramazan Kırboğa’nın abisi Mehmet Ali Kırboğa, “Kardeşim 2016’da şehit oldu. Çok şükür bizler gururluyuz. Başımız dik. Allah terör örgütlerinin belasını versin. Devletimize, milletimize ve ordumuza zeval vermesin. Biz mutluyuz. Allah devletimizden razı olsun her zaman arkamızdalar. Çocukları var onun yerine. Ramazan sanki hiç şehit olmamış gibi hissediyoruz” dedi.
Program şehit kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
Diyarbakır'daki Saldırıdan İlk FotoğraflarDiyarbakır'daki Saldırıdan İlk Fotoğraflar
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Şanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktıŞanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktı
Erdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret EttiErdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Hülya Avşar terör haberi sonrası sahneyi terk ettiHülya Avşar terör haberi sonrası sahneyi terk etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement