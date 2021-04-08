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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şehit polis aileleri gözyaşlarını tutamadı

Şehit polis aileleri gözyaşlarını tutamadı

Kozan mezarlığındaki şehitlik

Şehit Cami İmamı Memur Şehit Aileleri Irak 

-Polisler ve Kur'an-ı- Kerim tilaveti
-Şehit ailelerinden detay
-Hoşkadem cami imamı Abdurrahman Yılmaz şehitler ve vatan için dua okuması
-Şehit Polis Arda Can'ın babasının ağlaması
-Şehit aileleri ve polisler genel detay
-Şehitliğe karanfil bırakılma detay

( ADANA ) ADANA

- Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü şehitlikte Kur'an-ı Kerim okuttu. Etkinliğe katılan şehit aileleri göz yaşlarını tutamadı. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık Kozan şehitliğinde şehit aileleri bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunan şehitlikte, şehit aileleri gözyaşlarını tutamadı. Şehit ailelerinin duygusal anlarında polis memurları yanlarında yer aldı. Hoşkadem Cami İmamı Abdurrahman Yılmaz, şehitlikte yaptığı duada “Ya gazi ol ya şehit ol ninnileri ile büyütülmüş. Vatan millet kendisinden can ve kan isteyince candan daha aziz bildiği vatan için canını feda etmiş şehitlerimizi okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den haberdar eyle yarabbi. Vatanına devletine kendi hayatlarını feda eden polislerimiz en büyük bedeli ödediler. 15 Temmuz kahramanlarımızın ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.
Daha sonra şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
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