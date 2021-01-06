Şehit ailelerine ücretsiz taksi

-Eftal Tekin, röp.

-Aracın içinden detaylar

-Detay görüntüler



( KIRIKKALE ) -- Taksiciden gönülleri fetheden davranış KIRIKKALE



- Kırıkkale’de bir taksici, aracına binen şehit ailelerinden ücret almıyor. Kırıkkale’de 4 yıldır taksicilik yapan ve aracının arka camına “Şehit aileleri için ücretsizdir” yazdıran 56 yaşındaki Eftal Tekin, yaptığı örnek davranışla takdir topluyor. Tekin, şehit ailelerine bir katkıda bulunmak istediklerini söyledi.



"Bizim de onlara sahip çıkmamız lazım" Şehit ailelerine ücretsiz hizmet etmesinden dolayı vatandaşların kendisini tebrik ettiğini anlatan Tekin, şunları kaydetti: “Şehit aileleri bizim kanımız canımız, evlatlarını vermişler. Bu vatan için feda etmişler. Bizim de onlara sahip çıkmamız lazım. Biz Kırıkkale’nin insanıyız. Milliyetçi bir insanız. Ondan dolayı da şehit ailelerine bir katkımız olsun diye bu yazıyı yazdırdık. Sadece yazıyla değil, biz bu işi yapıyoruz merkeze bağlı olan yerlere ücretsiz götürüyoruz. Zaten abone olmuş insanlar da var. Aileleri ile beraber çocuklarıyla beraber taşıyoruz. Kimliklerini gösterdikleri takdirde şehir içerisinden alıp istedikleri yere ücretsiz götürüyoruz.” "şehit ailelerine bir katkıda bulunmalarını istedik" Tekin, “Seviniyorlar böyle bir yazıyı görünce 'bizleri onurlandırıyorsunuz' diye güzel tepkiler geliyor. 'Ücretsiz gerçekten götürüyor musunuz?' diyorlar. 'Götürüyoruz' diyoruz. Şehit ailesi olduğunuza dair bir kimliğiniz varsa sizi götürürüz ücret almayız diyoruz. Onlar da gururlanıyor bundan dolayı. Adamlar canlarını feda etmiş bu vatan için biz 10-15 lira almasak ne olur? Biz onunla batmayız. Aslında diğer taksici arkadaşlarında şehit ailelerine bir katkıda bulunmalarını isteriz” diye konuştu.

(HA-KA



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