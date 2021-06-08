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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Şehit Aileleri Derneği’nden TİP’li Ahmet Şık’a protesto

Şehit Aileleri Derneği’nden TİP’li Ahmet Şık’a protesto

-Selvitop’un açıklamaları

( ANKARA ) ANKARA

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- Şehit Aileleri Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık’ı bir programda sarf ettiği cümleler nedeniyle protesto etti. Şehit Aileleri Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği, Ankara’daki TİP Genel Merkezinin önünde TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ı, bir programda söylediği sözlerden dolayı protesto etti. Dernek adına açıklamalarda bulunan Basın Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop, “Bugünlerde ülkemizde yurt içinde ve dışında dünyanın dört bir yanından gelen saldırıları büyük bir dikkatle izliyoruz. TBMM’de sizlerin paralarıyla ve bizlerin vergileriyle maaş alan ve ben vekilim diye dolaşan sözüm ona Ahmet Şık, ne dediği belirsiz sözlerle kamuoyunu meşgul eder ve bugün devletimizi yönetenlere, bizlere, bizlerin huzuruna dil uzatırlar” diye konuştu.
“Bizi yönetenlerin yanında olmalıyız” Şık’ın açıklamalarının iç acıcı olmadığını kaydeden Selvitop, “Ahmet Şık’ın yaptığı açıklamalar hiç iç açıcı değil, sindirilecek bir durum değil, Türkiye şehit aileleri olarak, bireyleri olarak, Türk milleti olarak; devletimizin, Süleyman Soylu bakanlarımızın, Cumhurbaşkanımızın, bizi yönetenlerin yanında olmalıyız. Sesleniyorum bir kez daha, ‘sokağa çıkın, dişinizi kıracağız’ demek ne demek? ‘vatanı bölmek, parçalamak’ diye sözler sarf etmek ne demek? Güneydoğu’da bugün insanlar çok huzurlu. Bu mu size batıyor? Kürt kardeşlerimizle bizim dostluğumuz, birlik beraberliğimiz mi size batıyor? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Kime gözdağı veriyorsunuz?” dedi.
“Ahmet Şık gibilerine fırsat vermeyin” Türkiye’yi bölmek isteyenlere fırsat vermeyin diyen Selvitop, “Biz kez daha İşçi Partisi’nin liderine, yöneticilerine sesleniyorum; HDP’de yer bulamadı. Geldi sizin içinizi de karıştırıyor. Ahmet Şık gibilerine fırsat vermeyin. Vatanı, milleti bölüp parçalamak isteyenlere fırsat vermeyin. Sen üç beş kişiyle sokağa ineceksen, 50 bin şehit ailesi var hazır nöbette bekleyen” ifadelerine yer verdi. (ALİ-
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