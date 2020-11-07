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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Seferihisar'daki kısmi tsunami, kameralara yansıdı - İZMİR

Seferihisar'daki kısmi tsunami, kameralara yansıdı - İZMİR

- Tsunami sonrası denizin yükselmesi - Sokakların su altında kalması - Vatandaşların yaşadığı panik - Teknedeki anne ve çocuğun deprem anında yaşadıkları panikSeferihisar'daki kısmi tsunami, kameralara yansıdı - Depremin merkez üssü Seferihisar'da kısmi tsunami sonrası denizin yükselip çekilmesi, vatandaşların çatılara sığınması ve bir teknede çocuklarıyla depreme yakalanan kadının endişeli anlarını cep telefonu ve güvenlik kameraları kaydettiİZMİR (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU/ÖMER ÜRER - İzmir 'in Seferihisar ilçesinde depremin ardından merkez üssüne en yakın sahil olan Sığacık Mahallesi'nde oluşan kısmi tsunami sonrası yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, ilçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'nde meydana gelen kısmi tsunami, balıkçı barınağı ve marinaya bağlı irili ufaklı 22 teknenin batmasına, sahil şeridindeki ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu.Olaya ilişkin ortaya çıkan cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerinde de vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar dikkati çekti.Görüntülerde, denizin yükseldiği ve suyun ilçe sokaklarına taştığı anlarda evlerin çatı katlarına sığınan vatandaşların birbirlerini sakinleştirmeye çalıştıkları, dua ettikleri görülüyor.Sahil şeridindeki bir restoranın güvenlik kamerası ise suların yükselmesi ve restoran bahçesindeki sandalye ile koltukların sürüklenmesi, çevredeki araçların bölgeden hızla uzaklaşması anlarını kaydetti.
Kısmi tsunami sırasında marinaya bağlı yatların denize sürüklenmesi ve bir yatta bulunan kadın ile oğlunun yaşadıkları korku dolu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.Suların çekildiği anlara ilişkin görüntülerde ise teknelerin karaya oturduğu, bu sırada bir kişinin "Deniz tekrar gelecek, herkesi yukarı çıkar." dediği, başka birisinin de "Anne merdivenlerden yukarı çıkın." dediği duyuluyor.

Güvenlik Kamerası Sığınma Tsunami Cep Telefonu Deprem Anı 

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