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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Seferihisar'daki kısmi tsunami, kameralara yansıdı (2) - İZMİR

Seferihisar'daki kısmi tsunami, kameralara yansıdı (2) - İZMİR

- Mekanların ve sokakların su basması ve sürüklenen eşyalar - Suyun geldiğini gören vatandaşların kaçmalarıİZMİR - Seferihisar Sığacık mahallesinde 30 Ekim günü gerçekleşen kısmi tsunamide deniz suyu ile zarar gören güvenlik kamerası tamir edilince ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir kafeteryanın güvenlik kameralarındaki görüntülerde depremden sonra vatandaşların oturmaya devam ettiği sonra deniz suyu gelmeden kaçtığı görülüyor. Ayrıca yine kameralarda tarihi şadırvanın nasıl sulara gömüldüğü ve denizin gücü ile eşyaların nasıl sürüklenip gittiği görülüyor. (2)

Deprem Kamera Güvenlik Kamerası İlginç Görüntü Tsunami 

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