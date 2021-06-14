Şebnem hemşirenin ölümüne ilişkin gözaltına alınan erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest



- Kadıköy'de kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli T.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadıköy Moda'da bulunan bir pansiyonda kalan hemşire Şebnem Köker, 7 Haziran 2021 tarihinde gece saat 03.45 sıralarında pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis merkezinde ifadesi alınan T.B. serbest bırakıldı. Savcılık talimatı üzerine gözaltına alınan T.B., bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcı tutuklanmasını istedi Şüpheli T.B. savcılık sorgusunun ardından “başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye gönderildi. “Fiziksel temasta bulunmadım” Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, Şebnem Köker ile aralarında duygusal ilişki bulunduğunu söyleyerek, “Aramızda bağrış oldu, ancak bu tamamen Şebnem’in alkollü olduğundandır. Ben bağırsam beni dinlemeyecekti. Ben fiziksel bir temasta bulunmadım. Uzak durdum. İki kere cam kenarında gördüm. Alkollü olduğundan camdan düşebileceğini söyleyerek uyardım. Ben salondayken bana içeriye gitmemi söyledi.



Ben bir zorlamada bulunmadım. Ben içirmedim, kendisi fazla içti. Bana, ‘uyuyacağım’ dedi.

‘Seni görmek istemiyorum’ diyince ben başka odaya gittim. Camlar da zaten açıktı. Yatarken ‘pat’ diye bir ses duydum. İlk önce ne olduğunu anlamadım. Sonra sokaktan insan sesi gelmeye başladı.

Yarı uykulu halde salonda göremeyince dış kapıyı zorladım. Sonra cama koştum, aşağıya baktığımda aşağıda olduğunu gördüm. Sonra koşarak yanına gittim. Daha sonra ambulans geldi” diyerek suçsuz olduğunu söyledi, tutuksuz yargılanmayı talep etti. Adli kontrol şartıyla serbest Anadolu Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği, mevcut delil durumu göz önüne alındığında tutuklama ile umulan faydanın adli kontrol tedbiri ile sağlanabileceği kanaatine varıldığından şüphelinin tutuklanması talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, şüpheli T.B.‘yi haftada 2 gün imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. (GE-

