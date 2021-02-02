Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Savrulan kamyonet park halindeki araçlara böyle çarptı

Savrulan kamyonet park halindeki araçlara böyle çarptı

Güvenlik kamerası kaza anı

Gizli Buzlanma Kamera Güvenlik Kamerası Gemiş Direksiyon 

-Olay yerinden görüntü
-Dükkan çalışanından görüntü
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da gizli buzlanma olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrilmekten son anda kurtuldu. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, merkez Karatay ilçesi Hasanköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet sürücüsü gizli buzlanma kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek tamirci dükkanına girdi. 3 aracın hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde savrulan kamyonetin dükkanın önündeki araçlara çarparak durması yer alıyor. İş yeri çalışanı Mustafa Akkaya, sabah erken saatlerde kamyonetin buzlanmadan dolayı kaza yaptığını ifade ederek, “Erken saat olunca kimse yok o saatlerde. Adam bırakıp gidiyor, sonradan tekrar geliyor ve rapor tutuyorlar. Arkasındaki araç da hasar görüyor sonradan. Allah esirgesin o anda insanlarda olabilirdi orada, erken saatte olması bir nevi iyi olmuş. Tamam kaza ve kadere inanırız ama tabi yapacak bir şey kazanın önüne geçemeyiz. O yüzden Allah esirgemiş” ifadelerini kullandı. (RÇ-İP-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı